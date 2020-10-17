شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تستدعى أهلية مهندسة سقطت من الطابق الـ15 بمجمع محاكم الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل نيابة المنشية التحقيق في واقعة مصرع مهندسة إثر سقوطها من الطابق الخامس عشر، بمجمع المحاكم بالاسكندرية .

وأمر المستشار محمود الغايش المحامى العام لنيابات شرق الاسكندرية الكلية اليوم الجمعة بإستدعاء أسرة المتوفاة وذلك بعد الاطلاع على الوصية التي تم إكتشافها بمظروف داخل حقيبة يد المتوفية وكتب عليه من الخارج «حالة وفاتي رجاء الاتصال بخالي وزوجي»، ووضعت بجانب اسميهما رقما هاتفيهما المحمول.

و قررت فيها ان تؤول ثروتها إلى الايتام وتسقيف المنازل للاسر بلا أسقف .

وكتبت المذكورة جملة قالت فيها: «حسبي الله الوكيل في من ظلمني؛ بالتضييق على حياتي، وهو يستطيع إنقاذي ... صدقوني أني استغثت بأهلي لينقذوني، فتخلوا عني».

وبناء على ذلك أمرت النيابة العامة بإستدعاء أهلية المتوفية لسؤالهم وخاصة خالها وزوجها الذين جاء ذكرهما في الوصية بمثولهما أمام النيابة العامة قررا أن التوفية كانت تعانى مرض نفسى وتعالج منذ ٧ شهور.

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وقررت النيابة العامة سرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه وإحضار التذاكر الطبية للمتوفية للتعرف على تاريخها المرضى .

تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنشية يفيد سقوط سيدة من الطابق الـ 15 بمبني مجمع المحاكم بطريق الكورنيش.

انتقل مأمور وضباط القسم، وتبين من الفحص أن الجثة لسيدة تدعى «م.ع.م» 51 سنة، مقيمة بمنطقة رشدي بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.

وتبين من الفحص أن المتوفاة سقطت من الطابق الخامس عشر والأخير بمجمع محاكم الإسكندرية، لتسقط جثة هامدة على سطح الطابق التاسع بذات المبنى.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية.

وتولت النيابة العامة التحقيق.