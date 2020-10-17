شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج «موبيل وولاعة» من معدة مريض بمستشفى المنصورة الدولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولي «العام الجديد»، اليوم، من استخراج «موبايل وولاعة» من بطن مريض خضع لجراحة عاجلة بعدما كان يعانى من آلام شديدة بالبطن والمعدة .

وكان المستشفى استقبل المريض وهو يعاني من آلام شديدة في البطن وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود أجسام غريبة في معدته وقرر الأطباء خضوعه لجراحة عاجلة.

وتمكن الفريق الطبى من استخراج الأجسام الموجودة بالمعدة وتبين أنها «ولاعة وموبايل وبعض العملات المعدنية»، وعدد من الأجسام الغريبة الأخرى .

أجرى الجراحة الدكتور إيهاب الدسوقي استشاري الجراحة، والدكتور محمد الباز، أخصائي الجراحة، والنواب الدكتور إسلام ومحمد شاكر، ومحمد عبدالله، وأطباء التخدير هاني ضيف، وأكرم الحملي، وفريق التمريض.

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وأكد الدكتور إيهاب الدسوقى رئيس الفريق الطبي، أنه تم وضع المريض تحت الملاحظة الطبية والحالة حاليا مستقرة وتخضع للعلاج.

وقال الدكتور أحمد حشيش، مدير مستشفى المنصورة الدولي، أن المريض عمره حوالي 30 سنه ووصل المستشفى وهو يشتكي من آلام شديدة في المعدة وبإجراء الأشعة التشخيصية تبين وجود أجسام غريبة داخل المعدة فقرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة.

وأضاف: «أن الأطباء فوجئوا بوجود ولاعة، ثم تليفون محمول وأخيرا جسم معدني غريب يبدو أنه تغيرت معالمة بمرور الوقت في بطن المريض».

وأكد أن هذه الأشياء ممكن أن تتسبب أضرار جسيمة كالإنسداد المعوي، كما أن وجود الولاعة وبطارية الموبايل ممكن أن يسببوا في إصابته بالتسمم.