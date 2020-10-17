شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اللقاءات التعريفية للطلاب الجدد بجامعة العلمين الدولية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة العلمين الدولية تخصيص الأسبوع الأول من الدراسة والذي يبدأ صباح اليوم السبت الموافق 17 من أكتوبر 2020، لعمل لقاءات تعريفية بالجامعة والبرامج الأكاديمية والجداول الدراسية والخدمات المتاحة بالجامعة، على أن تكون بداية الدراسة الأكاديمية من يوم الأحد 25 أكتوبر.

وأوضحت الجامعة أنه سيتم عقد لقاء خلال اليوم لكل طالب مع المرشد الأكاديمي الخاص به لشرح البرنامج الدراسي بالتفصيل والرد على أي استفسارات تخص البرنامج الأكاديمي، كما أعلنت أنها ستتيح الفرصة للطلاب الذين لم يستكملوا ملفاتهم ودفع المصروفات لاستكمالها وتسليم إيصالات الدفع، وكذلك سيتم تسليم الكارنيهات الجامعية وبيانات الحساب الجامعي الخاص بكل طالب لتفعيل خدمات مايكروسوفت والفصول الافتراضية.

وأكدت الجامعة ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة واحترام التباعد الاجتماعي طوال فترة التواجد خلال اليوم التعريفي.

كما أكدت الجامعة ضرورة التزام الطالب بالحضور في اليوم المخصص له طبقاً للجدول لضمان عدم التزاحم والحفاظ على سلامة الطلاب، علماً بأن الحضور للطالب فقط وفى حالة رغبة ولي الأمر مصاحبة الطالب يكون بحد أقصى ولى أمر واحد فقط لكل طالب.