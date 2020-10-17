شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الاستخدام الأمثل للتكييف خلال فصل الخريف من خلال وضع "المروحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بضرورة الاستفادة من ترشيد استهلاك الكهرباء والاستخدام الأمثل للطاقة، خاصة مع بدء انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويعتبر تكييف الهواء من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء.

ونصح الجهاز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، باستخدام هذه الطريقة خلال أيام فصل الخريف لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، وفيما يلى الطريقة الأمثل لاستخدام مكيف الهواء خلال الخريف:

- تشغيل المكيف على وضعية المروحة وهو ما يتيح للمستخدمين الكثير من المميزات وهى:

1- لا تستهلك وضعية المروحة التي تعمل من خلال التكييف كهرباء عالية، فهي تستخدم تقريباً نفس مقدار الطاقة الكهربائية التي تحتاجها المرواح العادية.

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2- تعد هذه الخاصية مناسبة في الفترة ما بين الشتاء و الصيف "الخريف".

3- تعمل هذه التقنية على تنقية الهواء قبل إخراجه إلى الغرفة، وذلك من خلال دخوله إلى فلاتر التكييف قبل تمريره إلى محيط الغرفة.

4- يعتبر استخدام وضع المروحة في جهاز التكييف من الأوضاع التى تؤدى إلى التوفير فى استهلاك الطاقة، وذلك نظراً لأن الضاغط “الكومبريسور” يتوقّف عن العمل خلال تفعيل وضع المروحة.

5- لا ينتج عن استخدام وضع المروحة خروج الهواء البارد، بل يؤدى إلى الحصول على تهوية مُحسّنة تعمل وتساعد على خفض درجة حرارة الغرفة.