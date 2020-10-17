شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لأنصاره بـ"جورجيا": سنفوز بـ4 سنوات إضافية.. وأواجه أسوأ مرشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنصاره في ولاية جورجيا في بدلاية مؤتمر انتخابي هو الثاني في أقل من 24 ساعة، معرباً عن ثقته في الفوز بأربع سنوات إضافية ، في الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب لدي وصوله الولاية في الساعات الأولي من صباح السبت: خلال 18 يوماً من الآن سنفوز بـ4 سنوات إضافية في انتخابات أواجه فيها مرشح ربما يكون الأسوأ في تاريخ السياسة الأمريكية"، في إشارة إلى منافسه جو بايدن.

وقبل ساعة من فاعليته الانتخابية في جورجيا، وجه الرئيس الأمريكي كلمة لأنصاره في ولاية كاليفورنيا، تعهد خلالها بالتوصل إلى لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري، مع توفير 100 مليون جرعة منه بالمجان لكل من يحتاجه داخل الولايات المتحدة.

وحرص الرئيس الأمريكي علي حسم الجدل الدائر في بعض وسائل الإعلام الأمريكية الموالية للحزب الديمقراطي بشأن اعتزامه عدم تسليم السلطة حال خسارته الانتخابات، قائلاً : "بكل تأكيد سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة، لكننا سنفوز في تلك المعركة".

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وشن ترامب هجوماً حاداً على الحزب الديمقراطي ومنافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، محذراً الأمريكيين من أن فوز بايدن يعني تسليم أمريكا لأصحاب الفكر اليساري المحرض على الفوضى والعنف، والذي سيؤدي نهاية المطاف إلى إفلاس الولايات المتحدة.

وكثف ترامب هجومه على ومنافسه جو بايدن، وسلط الضوء على قضايا الفساد التي تلاحق ابنه هانتر بايدن، خلال عمله قبل سنوات في إحدى الشركات الأوكرانية، قائلاً: "هانتر بايدن، مثل المكنسة يشفط كل شيء"، في إشارة إلى قضايا الفساد المالى التي تلاحقه خلال فترة عمله السابقة في أوكرانيا.

وقال ترامب خلال مؤتمر انتخابي بولاية فلوريد : أنه (هانتر) يسير خلف والده مثل مكنسة كهربائية ويشفط كل شيء.. هانتر لم يجني أي أموال قبل أن يكون والده نائباً للرئيس في إدارة أوباما.. إنها جريمة عائلية"، مهاجماً في الوقت نفسه وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات السوشيال ميديا، وأضاف أنها أغلقت حسابات سكرتيرة البيت الأبيض كايلي ماكناني بسبب مشاركتها تقرير لصحيفة نيويورك بوست تحدث عن قضايا الفساد التي تلاحق نجل بايدن.