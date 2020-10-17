مصرع طفلين وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين 4 سيارات بالمنوفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى طفلان مصرعهما وأصيب 6 أشخاص آخرون فى حادث تصادم بين 4 سيارات بالطرق الزراعى القاهرة - الإسكندرية أمام قرية الروضة مركز بركة السبع، وجرى نقلهم إلى مستشفى بركة السبع وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز بركة السبع بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بالطرق الزراعى القاهرة - الإسكندرية أمام قرية الروضة مركز بركة السبع. وقع الحادث نتيجة دوران إحدى السيارات أمام الفتحات بالطريق فجأة اصدمت بها السيارة الثانية من الخلف، مما أدى إلى اصطدام السيارة الثالثة والرابعة بينها، ونجم عن الحادث وفاة مصطفى .أ 7 سنوات، ونجل عمه محمد .أ 6 سنوات متأثرا بإصابته بنزيف فى المخ والصدر، وإصابة آخرين، عبارة عن جروح وكدمات، وجرى نقلهم إلى مستشفى بركة السبع، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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