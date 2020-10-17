شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و450 ألف طالب بمعاهد وجامعة الأزهر يبدأون الدراسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
من ناحية أخرى، استعدت جامعة الأزهر لاستقبال الطلاب والبالغ عددهم نحو 450 ألفا، حيث استعدت معظم الكليات لتطبيق نظام التعليم الهجين، كما تستعد الجامعة لإعلان نتيجة تنسيق المدن الجامعية.
وكشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السابق، عن الخطة النهائية للدراسة، حيث تقرر أن يكون نظام الدراسة في جميع المعاهد ما بين يومين إلى أربع أيام، حيث تكون الدراسة بالصفوف التمهيدي والأول والثاني والثالث الابتدائي 4 أيام، ومن الصف الرابع حتى الصف الثالث الثانوي يومان فقط.
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