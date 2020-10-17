شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و450 ألف طالب بمعاهد وجامعة الأزهر يبدأون الدراسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم الأزهري قبل الجامعي، وما يقرب من 450 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الجامعية، للدراسة بدءًا من اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر، حيث أعلن قطاع المعاهد الأزهرية إنهاء استعدادات المعاهد على مستوى الجمهورية لبدء الدراسة، حسب النظام الجديد والذى تم إرساله إلى جميع المعاهد لتطبيقه وهو يومان فقط لحضور الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي بحضور 8 حصص لليوم، بينما يحضر طلاب المرحلة التمهيدية وحتى الصف الابتدائى، على أن تكون ساعات الدراسة 6 ساعات شاملة فترتى الاستقبال والتوديع، حيث يبدأ استقبال الأطفال في الساعة السابعة والنصف صباحا وتبدأ الدراسة في الثامنة صباحا، وحتى الثانية عشر ظهراً و45 دقيقة، يتخللها عشرون دقيقة استراحة وبعد نهاية اليوم يتم توديع الأطفال في مدة 45 دقيقة.

من ناحية أخرى، استعدت جامعة الأزهر لاستقبال الطلاب والبالغ عددهم نحو 450 ألفا، حيث استعدت معظم الكليات لتطبيق نظام التعليم الهجين، كما تستعد الجامعة لإعلان نتيجة تنسيق المدن الجامعية.

وكشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية السابق، عن الخطة النهائية للدراسة، حيث تقرر أن يكون نظام الدراسة في جميع المعاهد ما بين يومين إلى أربع أيام، حيث تكون الدراسة بالصفوف التمهيدي والأول والثاني والثالث الابتدائي 4 أيام، ومن الصف الرابع حتى الصف الثالث الثانوي يومان فقط.