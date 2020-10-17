شكرا لقرائتكم خبر عن "ينام على المسامير وتمر فوقه سيارة".. قصة صبرى محجوب البطل الخارق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبرى محجوب ابن مركز أبو كبير محافظة الشرقية، والحاصل على بطولة الجمهورية فى الكونغ فو عام 2019 وبطولة الجمهورية فى الكيك بوكس 2020، علاوة على أنه يقوم بأعمال خارقة لطبيعة البشر "نفسى أخدم بلدى لأنى بحب مصر وكلما تقدمت فى أى بطولة أشعر بأننى أرفع علم مصر أمام العالم".

وتابع صبرى لـ"الخليج 365": بدأ شغفى بالرياضة منذ نعومة أظافرى، حيث بدأت فى التدريبات فى سن 6 سنوات كتدريبات عامة وبدأت فى سن 10 سنوات فى تدريب الكونغ فو، وخلال تلك الفترة أتقنت تماما كل الحركات التى أمارسها فى اللعبة وأعجب بى جميع المدربين وكل من يرانى أثناء التمرين.

وأشار إلى أنه فور انتهاء مدة خدمته عاد إلى مدربه الأصلى وبداخله أحلام كبيرة وطموحات عالية وعزيمة قوية، وطلب منه أن يتقدم لأكبر البطولات، وكانت بطولة الجمهورية للكونغ فو عام 2019، والتى شارك فيها، وعلق قائلاً: بفضل الله حصلت على المركز الأول فى البطولة وحققت آمالا عريضة كنت أحسها لا تتحقق لكن عزيمتى وإصرارى جعلنى لا أعرف المستحيل ولا أعرف الهزيمة ورفعت وقتها علم مصر ليرفرف عاليًا لأن المصريين أقوياء بإيمانهم بالله وقوتهم عزيمتهم.

ولفت الشاب البطل، إلى أنه بدأ يتعامل بأشياء تحتاج إلى قوة عظمى مثل أن ينام فوق لوح به مسامير ويصعد ناس أوزانهم ثقيلة فوق صدره وبطنه دون أن يتأذى، ووصل الحال إلى أنه ينام فوق المسامير ويضع حجرا ثقيلا فوق صدره وبطنه ويقوم أحد لاعبى القوى بحمل مطرقة ثقيلة ويقوم بضرب الحجر الموضوع على صدره حتى يكسر عليه دون أن يتأذى بشيء، موضحاً بأن العضلات التى اكتسبها لتحمى الصدر والبطن خلال تمرينه، جعلته يستطيع أن يتحمل سيارة من فوقه أو دراجة نارية أو أى شيء ثقيل لا يتحمله أحد.

Advertisements