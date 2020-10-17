أخبار × 24 ساعة.. الافتاء تعلن الأحد أول أيام شهر ربيع الأول والمولد النبوى 29 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. دار الافتاء تعلن الأحد أول أيام شهر ربيع الأول والمولد النبوى 29 أكتوبر نائب وزير التعليم يطالب الطلاب بالتباعد الاجتماعى ومنع التقبيل والمصافحة الأرصاد تتوقع غدا طقسا مائلا للحرارة شمالا والعظمى بالقاهرة 30 درجة "التعليم" تنفى إجراء امتحانات الدبلومات إلكترونياً بالعام الدراسى الجديد التضامن تنفى أنباء إلغاء قرار الركوب المجاني لكبار السن وتؤكد تعميم تطبيقه Advertisements "التموين" تنفى استخدام شحنات دقيق فاسدة في إنتاج الخبز المُدعم: آمن تماما الصحة: مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة متوفرة فى 5400 وحدة بالجمهورية وزير التعليم ينفى أول شائعات العام الدراسى لا صحة لإلغاء امتحانات النقل الأوقاف تقرر صرف 20 ألف جنيه مساعدة عاجلة لأسرة إمام توفى أثناء صعوده المنبر التعليم العالى تؤكد إتاحة الفرصة أمام طلاب الشهادات العربية لتسجيل الرغبات الهجرة تبدأ مشروع رفع الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالغربية.. صور



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