محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، أن الوزارة ستعلن عن منصات كثيرة في العام الدراسي الجديد.
وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، برنامج "مساء dmc"، مساء الجمعة،، أن هناك فرقا متابعة للتأكد من التزام المدارس في العام الدراسي الجديد بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى إرشادات للطلاب وأولياء الأمور والإداريين للتعامل في حالة ظهور أى إصابات بكورونا.
وأكد أن كل المدارس بها غرف عزل للتعامل مع أى حالات قد يظهر عليها كورونا مضيفا بان هناك كتالوج كامل لدى الإداريين للتعامل مع أى حالات كورونا.
وأوضح أنه سيتم وضع تردد المحطات والمنصات الإلكترونية غدا ونعد منظومة جديدة و نستعد لكل السيناريوهات في العام الدراسي الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: مستعدون لكل السيناريوهات في العام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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