للجيران رأي آخر.. ملابسات جديدة في اتهام ابن بقتل والدته حرقا بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت التحريات عن تفاصيل جديدة حول اتهام ضابط شرطة متقاعد بحرق والدته، من قِبل جيرانه بمنطقة الهرم

وتبين أنه يدعي "تامر.م"، ثلاثيني العمر، متقاعد عن العمل منذ عدة سنوات، ومتزوج ويقيم رفقة والدته بالشقة محل الواقعة، بعد وفاة شقيقه، وخلال الفترة الأخيرة تركت على إثرها الزوجة المنزل وتوجهت إلى مسكن أسرتها، لوجود خلافات بينهما.

جيران المجني عليها اتهموا نجلها بإشعاله النيران في والدته، إضافة إلى كثرة مشاجراته معها، وتعديه عليها بالضرب.

وفي حديثهم لرجال الشرطة قال الجيران إن الشاب كان يجبر والدته على افتراض مبالغ مالية بعد إنفاقه معاشها الشهري.

مصادر مطلعة على التحقيقات أكدت "مافيش حاجة تدل على وقوع جريمة.. مافيش دليل ملموس.. الاتنين عايشين لوحدهم محدش شاف حاجة".

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أنه تم تدوين أقوال الابن في المحضر تمهيدا لعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

البداية تع إلى تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إشارة من شرطة النجدة بوصول بلاغ بوفاة سيدة مصابة بحروق من الدرجة الأولى داخل شقتها.

انتقلت قوة من قسم الهرم بقيادة الرائد أحمد عصام إلى محل البلاغ وفرضت كردونا حول العقار. عُثر على جثة سيدة في الستينات من العمر بها آثار حروق متفرقة بالجسم.

بالاستماع إلى نجلها "ضابط متقاعد"، أفاد بأنه منذ 3 أيام كانت والدته تعد الطعام، وانسكب زيت مغلي عليها وامتدت النيران إلى ملابسها.

أكد الابن أنه أسرع لنجدة والدته بسكب الماء عليها لافتا إلى أنه أحضر مجموعة أدوية "مراهم" لعلاجها. وأضاف أن أمس الخميس فوجئ بتدهور حالتها فاتصل بالإسعاف "كنت فاكر إنها في غيبوبة" إلا أن رجال الإسعاف أخبروه بعدم جدوى نقلها إلى المستشفى "البقاء لله".