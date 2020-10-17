شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم الأخبار التي نشرتها وزارة الإعلام في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت وزارة الاعلام ما تم تداولة على الصفحة الرسمية للوزارة خلال أسبوع

١ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الاقتصاد المصري هو الوحيد بين دول عمليات البنك الذي يتفادى الانكماش الاقتصادي في 2020، وتوقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5% في 2021.

٢ كما رصدت الصفحة خبر، رئيس بوركينا فاسو يعبر عن الامتنان والتقدير للسيد الرئيس عن الدعم المصري الطبي بشأن مكافحة كورونا.

٣ افتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية

٤ وزيرة التعاون الدولي: مصر تحصل على المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا، ضمن تقرير الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، باتخاذ 21 إجراء لمساندة المرأة خلال جائحة كورونا

٥ وزير الخارجية العراقي يلتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي ويسلمه رسالة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ويبحث أهم موضوعات القمة الثلاثية .

٦ انتخاب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لرئاسة الدورة الـ67 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

٧ برنامج الأغذية العالمي يفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2020

٨ أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام: التطور التكنولوجي ليس كتابة الخبر على الكمبيوتر لكن أن يطور الصحفي نفسه ويدرك احتياجات المستقبل.

٩ خلال اتصالاً هاتفياً السيد الرئيس يهنئ الشيخ مشعل الصباح على توليه ولاية عهد الكويت.

١٠ زارة الشباب: الانتهــاء من إنشاء ٣٤ مشروع استثماري بمراكز شباب الشرقيــة بعائد استثماري حوالي ١١٠ مليون جنيه

١١ د. ميرفت أبوعوف: يجب على الإعلامي أن يفهم معنى التنمية المستدامة وأن تصل له الفكرة بشكل سلس وبسيط حتى يستطيع إيصالها لجميع المشاهدين.

Advertisements

١٢ وزير الدولة للإعلام ينعى الفنان الكبير محمود ياسين.

١٣ استمرار استقبال الأعمال المشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة خبر في صورة حتى يوم السبت الموافق 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تجتمع لجنة التحكيم يوم الأحد 25 أكتوبر لاختيار أفضل خمس صور، وسيتم الإعلان عن أسماء أصحاب الصور الفائزة.

١٤ السيسي يمنح أوائل خريجي الشرطة نوط الامتياز من الدرجة الثانية

١٥ مصر تطلق إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن «LSE»

١٦ السيدة انتصار السيسي تنعى الدكتورة صفاء العصار، زوجة المرحوم الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي السابق.

١٧ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق القاهرة الإسماعيلية، وجسر السويس.