شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مسابقة لصيد الأسماك بنادي المهندسين بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم نادى المهندسين بالإسكندرية المسابقة الثانية لصيد الأسماك للمحترفين والهواه داخل مقر النادى بسابا باشا بكورنيش الاسكندرية .

بدأت المسابقة صباح اليوم بمشاركة عدد كبير من المهندسين واعضاء النقابات الاخرى وتم تسليم جوائز للفائزين في ختام المسابقة إقامة حفل فنى للاعضاء .

وأعرب الدكتور محمد هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، عن سعادته بتنظيم النادي مثل تلك المسابقات وخاصة المحببة لدي الكثير وهي صيد الأسماك.

واوضح «سعودى» ان المسابقة الأولى كانت بين المهندسين وأبنائهم، ولكن في المسابقة الثانية تم فتحها بين جميع النقابات المهنية وذلك كجزء من التعاون المجتمعي مع كافة الزملاء بالنقابات الأخرى«.

وأضاف «سعودى»: «نتمنى أن تستمر تلك المسابقات بشكل دائم، وذلك في إطار حرصنا على جمع شمل الأسرة المصرية في إطار من اللقاءات المحببة في هوياتهم والمحترفين منهم، ونأمل من مجلس النادي الإستمرار في تلك الأنشطة والمسابقات للمهندسين وأبنائهم».

ومن جانبه رحب الدكتور سامي درويش، أمين نادي المهندسين، بجميع المشاركين في المسابقة الثانية للصيد بالإسكندرية، سواء كانوا من المهندسين وأبنائهم أو من أعضاء النقابات المهنية الأخرى، كما وجه الشكر للدكتور محمد هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية قائلاً: «لولا وجوده معانا ما تم إنجاز أي شيء».

وأعرب المهندس السيد حسن، عضو مجلس نقابة المهندسين وعضو مجلس إدارة النادي، عن سعادته أن يكون النادي بهذا الجمع والروح الأسرية المتواجدة به فضلا عن تعليقات ايجابية من عدد من المهندسين بشعورهم بتطوير منشآت النادي .

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وفى ختام المسابقة اقيم حفل فنى أحياه عدد من النجوم منهم الفنان أحمد ورشان والنجم كريم ممدوح وعازف الكمان ياسر السعدى.

بالصور..إنتهاء مسابقة لصيد الاسماك بنادى المهندسين بالإسكندرية

بالصور..إنتهاء مسابقة لصيد الاسماك بنادى المهندسين بالإسكندرية

بالصور..إنتهاء مسابقة لصيد الاسماك بنادى المهندسين بالإسكندرية

بالصور..إنتهاء مسابقة لصيد الاسماك بنادى المهندسين بالإسكندرية

بالصور..إنتهاء مسابقة لصيد الاسماك بنادى المهندسين بالإسكندرية