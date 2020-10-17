شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء الدراسة.. تعرف على قيمة اشتراكات الطلبة في القطارات: احسبها بالكيلو متر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد قواعد الاشتراكات بكافة أنواعها بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد والشروط والأوراق المطلوبة لكل اشتراك، حيث تتنوع الاشتراكات بين اشتراك طولى على الخطوط الرئيسية والفرعية محدد به محطتى القيام والوصول ويستخرج من محل الإقامة حتى محل العمل أو المدرسة التي يدرس بها وتحدد قيمته بناء على المسافة.

المصرى اليوم رصدت انواع اشتراكات السكة الحديد وهي كالتالي :-

الاشتراك الطوالى «المسافات الطويلة» يستخرج للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص كل 3 شهور أو سنوي وأقصى مسافة له 500 كم ويسمح باستقلال القطارات العادية، ويستخرج أيضا للطلبة لمدة 9 شهور ويجوز امتداده 3 شهور أخرى ويسمح باستقلال القطارات العادية.

ويوجد أيضا الاشتراكات على خطوط الضواحى «القصيرة» وقيمته موحدة بغض النظر عن مسافة الخط ومحل الإقامة والوصول وهذا النوع يستخرج فقط لخطى أبوقير بالإسكندرية و23 يوليو ـ شبين القناطر، والاشتراكات الكيلو مترية تسمح باستقلال القطارات العادية ومسافتها من 2 إلى 3 آلاف كم وتستخرج لمدة 3 شهور، و5 آلاف كم تستخرج لمدة 6 شهور و10 آلاف كم تستخرج لمدة 9 شهور.

وحددت هيئة السكة الحديد الأوراق المطلوبة لكل نوع من الاشتراكات وحجم الدعم والتخفيض عليه خلال التالى:

قطاع عام: يصرف للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ويشترط لصرفه إستيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك واعتماد الجهة الإدارية التابع لها الموظف وختم النموذج بختم الجهة شعار الجمهورية بحد أقصى مسافة الاشتراك 500 کم، ويقوم طالب الإشتراك باستيفاء البيانات المطبوعة بطلب الإشتراك نموذج ۱۰۰ نقل ويصرف من مكاتب الإشتراكات وتثبيت صورته الشخصية بالمكان المحدد لذلك ويتم إعتماد الصورة على نموذج ۱۰۰ نقل بخاتم شعار الجمهورية ويتم ختم الصورة الشخصية الأخرى بختم الجهة الإدارية من الخلف على أن تكون البيانات الواردة بطلب الإشتراك مطابقة للبيانات الشخصية أو العائلية لطالب الإشتراك .



اشتراكات القطاع الخاص: يصرف للعاملين بالقطاع الخاص وهو مدعم بنسبة ويشترط لصرفه إستيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك فقط بحد أقصى مسافة الاشتراك 500 کم.

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الاشتراكات الكيلومترية: هو عبارة عن مسافة محددة يتم السفر يها قي خلال مدة زمنية محددة في الاتجاه الذي يرغب حامل الاشتراك حسب الدرجة المستخرج بها .

اشتراك الطلبة: تصرف هذه الاشتراكات الطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلبة الانتساب الموجه بالدرجة الثانية المميزة.