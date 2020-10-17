شكرا لقرائتكم خبر عن «فاكسيرا» توضح الفرق بين الإنفلونزا الموسمية و«كورونا».. تعرّف على الاختلاف بينهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح «فاكسيرا»، أن هناك أوجه ️تشابه واختلاف بين الإنفلونزا وكورونا المستجد، مشيرا إلى أنه قد يصاحب الإنفلونزا الموسمية والكوفيد- ١٩ درجات مختلفة من الأعراض والعلامات المرضية.

وأوضح «محمدي» أن الأعراض المتشابهة، هي:

ارتفاع الحرارة والرجفة (رعشة)

السعال

الشعور بالإجهاد

آلام بالحلق

سيلان الأنف

ألم بالعضلات والجسم عمومًا وصداع

قد يعاني البعض من قيء وإسهال وإن كان ذلك غالبا يكون في الأطفال أكثر من الكبار.

وتابع «محمدي» أن الاختلافات بين الإنفلونزا وكورونا المستجد، هي:

الإنفلونزا

قد تكون في صورة مرض متوسط إلى شديد مع الأعراض والعلامات المرضية السابق ذكرها.

الكوفيد- ١٩

هناك أعراض أخرى قد تصاحب الإصابة بكورونا المستجد، تختلف عن تلك المصاحبة للإنفلونزا، مثل التغيرات أو فقد لحاستي الشم والتذوق.

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