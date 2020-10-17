شكرا لقرائتكم خبر عن قناة تعليمية جديدة لخدمة طلاب الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تدشين قناة تعليمية جديدة لخدمة العملية التعليمية وطلاب المحافظة، وذلك الأحد المقبل 18 أكتوبر الجاري.

وأكد أن القناة تحمل اسم «منارة الوادي للتفوق»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، في خلق بدائل للطلاب كمصدر دراسي وتعليمي لهم ذات محتوى علمي على أعلى مستوى في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف جمال أن المديرية أنهت كل الاستعدادات لبدء العام الدراسي غدًا السبت، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل الفصل الدراسي والمدرسة لمواجهة فيروس كورونا.