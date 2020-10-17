شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استعدادات مكثفة لمواجهة توقعات الموجة الثانية لاصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان استعدادها الكامل لمواجهة أى احتمالات متوقعة بظهور موجة تانية لاثابات فيروس كورونا المستجد مؤكدة أنه تم تطوير البرتوكولات العلاجية الخاصة بالحالات المصابة لتقليل المضاعفات الناتجة عن الاصابة. وقالت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم اعلان مستجدات فيروس كورونا خلال دقائق في بيان رسمى مشيرة الي أنه يفضل الحصول علي لقاح الأنفلونزا للحماية من الاصابة بالفيروس. Advertisements وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: استعدادات مكثفة لمواجهة توقعات الموجة الثانية لاصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.