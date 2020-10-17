شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة فى الهرم.. ابن يقتل أمه بالزيت المغلى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل والدته، بسكب زيت مغلى عليها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. وكشفت تحريات رجال المباحث أن ابن الضحية وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. Advertisements وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أنه مريض نفسيا، واعتاد الاعتداء عليها سابقا، نتيجة الأزمة النفسية التي يعانى منها، ويوم الحادث اعتدى عليها بالضرب، وسكب "زيت مغلى" على جسدها.

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