شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: طابور الصباح اختيارى.. وتسليم التابلت قبل نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور من ذهاب أبنائهم للمدارس، موضحًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن النظام التبادلي سيعمل على تقليل الكثافة الطلابية في الفصول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن طابور الصباح مسألة اختيارية للمدارس هذا العام وليس إجباريًا، وسوف يتم الإعلان عن منصات تعليمية كثيرة في العام الدراسي الجديد.

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وتابع: "كل المدارس بها غرف عزل للتعامل مع أى حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، ومستعدون لكل السيناريوهات في العام الدراسي الجديد، وتم إعداد مادة تعليمية للطلاب في حالة الاغلاق الكامل حال تفشى كورونا".

وأوضح أن هناك مجموعات تقوية وقنوات تليفزيونية تعليمية ومنصات إلكترونية لدعم الطلاب، مؤكدا أنه سيتم تسليم التابلت للطلاب قبل نهاية الأسبوع، مشددا على توافرها حاليًا في المديريات.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن "كول سنتر" لتلقي شكاوي أولياء الأمور في العام الدراسي الجديد خلال الساعات القليلة القادمة، فضلاً عن إجراء تجارب على المنصات الإلكترونية للتأكد من استيعابها لكافة الطلاب، وكشف عن إضافة محتوى باللغة الفرنسية على المنصات.