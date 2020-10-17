شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن قضايا فساد أسرة بايدن: ابنه مثل "المكنسة يشفط كل شيء".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، قائلاً إن "ابنه هانتر بايدن، مثل المكنسة يشفط كل شيء"، في إشارة إلى قضايا الفساد المالى التي تلاحقه خلال فترة عمله السابقة في أوكرانيا.

وقال ترامب خلال مؤتمر انتخابي بولاية فلوريد: أنه (هانتر) يسير خلف والده مثل مكنسه كهربائية ويشفط كل شيء.

وشن ترامب في مؤتمر انتخابي بولاية فلوريدا هجوماً حاداً على بايدن والحزب الديمقراطي، وكذلك منصات السوشيال ميديا، مشيراً إلى أنها أغلقت حسابات سكرتيرة البيت الأبيض كايلي ماكناني بسبب مشاركتها تقرير لصحيفة نيويورك بوست تحدث عن قضايا الفساد التي تلاحق نجل بايدن.

وقال ترامب إن منافسه لم يواجه أسئلة شائكة أو صعبة خلال الحوار الذي عقد معه مؤخراً على الهواء مباشرة، ما يعكس توجهات الإعلام داخل بلاده، إلا أنه أكد ثقته في تحقيق الفوز بمارثون الانتخابات المقررة خلال أسابيع.

وحسم ترامب خلال المؤتمر حالة الجدل التي حاول الحزب الديمقراطي والإعلام الأمريكي إثارتها بزعم عدم اعتزامه تسليم السلطة حال خسارته، قائلاً : "بالتأكيد سيكون هناك انتقالاً للسلطة، لكننا سنفوز نهاية في تلك الانتخابات".

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وخلال المؤتمر ، هاجم ترامب الحزب الديمقراطي قائلاً إن طريقة إدارة أصحاب الفكر اليساري ستعرقل التوصل للقاح كورونا، كمأ أن لديهم سياسات معادية للشرطة، وستؤدي إلى نشر الفوضى وانتعاش "الغوغاء"، إلا أن إدارته تقوم بعكس ذلك، وتسعي لفرض الأمن وحماية كافة الأمريكيين ، بما في ذلك الأمريكيين السود.

ويحاول الرئيس الأمريكي تكثيف جولاته الانتخابية منذ تعافيه من كورونا أملاً في حسم مارثون البيت الأبيض لصالحه والفوز بولاية ثانية، في الانتخابات التي ينافسه فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وفجر الجمعة، علق ترامب خلال فاعلية انتخابية علي إصابته قائلاً: "أشعر الأن أنني بصحة ممتازة، وأن عودته السريعة لحياته الطبيعية تأتي لأنه رئيس لديه التزام تجاه شعبه وعليه مقابلة الناس والاستماع إليهم والتعرف على مشكلاتهم ، فالناس يحبونني ولا يمكن أن اختبئ منهم في قبو بسبب فيروس كورونا".

وجدد ترامب تعهده بالتوصل قريباً للقاح فعال لوباء كورونا، ما أن يتم التأكد من فاعليته وسلامته من قبل فرق الباحثين والخبراء الأمريكيين، متعهداً بأن يتم توافر جرع كافية للقضاء العاجل على الوباء.