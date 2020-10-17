شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار 7 أصناف تقاوى شتوية.. والزراعة: أقل من العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار تقاوى المحاصيل الشتوية والتى أعلنتها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، والتى تؤكد أن أسعار التقاوى هذا العام أقل من الأعوام السابقة من أجل دعم المزارعين ولا تهدف لتحقيق الربح، وأسعار تقاوى المحاصيل الشتوية موسم 20/21 جاءت على النحو التالى:

- القمح جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 215 جنيها.

- ‏الفول البلد جميع الأصناف وزن العبوة 35 كيلو 805 جنيهات.

- ‏الشعير جميع الأصناف وزن العبوة 30 كيلو 185 جنيها.

- ‏البرسيم المصرى جميع الأصناف وزن العبوة 10 كيلو 195 جنيها.

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‏ -البصل (الحبة السوداء) الصنف جيزة أحمر جيزة 20 وزن العبوة 1 كيلو 370 جنيها.

- ‏الفاصوليا الصنف (نبراسكا – جافة) وزن العبوة 10 كيلو 340 جنيها.

‏ -البسلة وزن العبوة 10 كيلو 400 جنيه.

وناشد رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى جميع المزارعين بالحرص على شراء التقاوى المضمونة بالأسعار المعلنة والإبلاغ عن أى مخالفات على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة 15500 أو 19561 أو خدمة الواتس 01111866710، أو الإدارة العامة للتسويق 0235694050.

فيما تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، بتكثيف حملاتها المرورية على محطات إعداد وغربلة التقاوى استعداد لتجهيز تقاوى المحاصيل الشتوية، وطرحها فى منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة لتكون جاهزة للتوزيع على المزارعين وبالسعر المناسب، ويأتى محصول القمح فى مقدمة المحاصيل الشتوية التى يتم العمل على تجهيز التقاوى استعدادا للبدء فى موسم الزراعة.

وناشدت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، جميع المزارعين الحرص على شراء التقاوى المضمونة بالأسعار المعلنة، والإبلاغ عن أى مخالفات على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة (15500) أو (19561) أو خدمة الواتس (01111866710) أو الإدارة العامة للتسويق (0235694050).