شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. رئيس جامعة بنها يفتتح مدرج التعليم الإلكتروني بكلية الآداب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب بجامعة بنها،افتتاح (مدرج التعليم الإلكتروني ) بالكلية، الأحد المقبل،بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة.

وقالت الرباط أن الهدف من هذه الفكرة حل مشكلة ضعف النت، من أجل راحة أبنائنا الطلاب وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، موجهه الشكر لهم على هذا المجهود الرائع.

وأضافت عميدة الكلية انه سيتم عرض جميع المقررات منذ أول يوم دراسي مع الإحتفاظ بكل الاجراءات الوقائية والتباعد المطلوب وتوفير المطهرات اللازمة بالمدرج ومع الإحتفاظ بارتداء الكمامة، بالإضافة إلى تسليم كل طالب Cd مع كتاب المادة ليكون الطالب لديه أهم الموضوعات داخل المنهج حيث سيتم العرض يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعة السادسة مساء.

كانت الرباط أكدت خلال رئاستها لاجتماع مجلس الكلية الاثنين الماضى أن الكلية مستعدة للعام الدراسي الجديد، وقامت بتجهيز البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي، والقاعات الدراسية إلكترونيًا كخطوة ضرورية لتطبيق التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بعد، بالإضافة إلى جاهزية موقع الكلية لإتاحة المقررات الدراسية إلكترونيًا تحسبا لاى ظروف في زمن فيروس كورونا، مؤكدة أن هذه الفكرة ربما تكون الأولى على مستوى الجامعات المصرية، وسيكون لها مردود ايجابى لدى الطلاب واعضاء هيئة التدريس.