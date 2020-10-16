شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات جامعة الأقصر الاحترازية والوقائية مع بدء العام الجامعي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز ،عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتتمثل في التالي: 1. وفرت الجامعة عدد من ماكينات رش المطهرات والمعقمات بصورة آلية بكل كلية.

2. جهزت الجامعة عدد من الكواشف الحرارية بجميع الكليات والمدن الجامعية.

3. أعدت الجامعة كمية كافية وذات جودة عالية من مواد التطهير والتعقيم اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل ....الخ

4. أعدت الجامعة كمية من الصابون وسوائل التعقيم للايدى في جميع دورات المياه وداخل قاعات المحاضرات والمعامل بجميع مباني الجامعة.

5. تشكيل لجنة طبية عالية المستوى من أساتذة كلية الطب بالإضافة إلى وحدات الرعاية الطبية بالكليات للمتابعة الدورية والدقيقة والإشراف على تطبيق كافة التعليمات الصحية المتبعة في هذه الظروف.

6. تشكيل فريق مدرب ومخصص لرش وتعقيم وتطهير جميع الأماكن بالكليات المختلفة.

7. تشكيل لجنة خاصة بفحص الطلاب بكل كلية للكشف على أي طالب أو طالبة تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد.

8- تقليل عدد الطلاب في قاعة المحاضرات والمعامل، مع مراعاة التباعد الإجتماعي على أن تكون المسافات بين الطلاب لا تقل عن متر من جميع الجوانب.

9- ترك مسافة لا تقل عن 50سم بين الطالب والحوائط داخل القاعة.

10- يمنع منعا باتا تبادل الأدوات بين الطلاب ،ويتم التنبيه بذلك على الطلاب بضرورة إحضار كل طالب للأدواتة الخاصة، بما في ذلك التوقيع على كشوف الحضور بقلمه الخاص.

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11- توفير أدوات تعقيم وتطهير عند مداخل ومخارج المبانى ولا يسمح لاى شخص بالدخول أو الخروج بدون تعقيم.

12- تعليق الإرشادات الصحية والتوعوية بالكليات بصورة واضحة.

13- تعليق الإرشادات على الممرات وداخل القاعات بما يضمن سيولة الحركة وانسيابها ويمنع التزاحم ويراعى المسافات الفاصلة بين المارة.

14- تخصيص غرفة عزل بكل كلية لعزل أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

15- ضرورة أرتداء الكمامات لجميع الطلاب بالكليات طوال الوقت .