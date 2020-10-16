شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يشارك في اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك سامح شكري، وزير الخارجية، غدًا السبت، في اجتماع الهيئة الاستشارية للإعداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر وزير الخارجية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.

كانت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي يترأسها وزير الخارجية قد عقدت اجتماعها الشهري، الخميس، برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمسائل الاجتماعية والإنسانية والدولية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات والأعضاء باللجنة، وتم استعراض التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية للجنة خلال سبتمبر الماضي.

وقال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة، إنه تنفيذًا لاختصاص اللجنة المنصوص عليه في قرار إنشائها الصادر من رئيس الوزراء الداعي إلى وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فقد قاربت الأمانة الفنية من الانتهاء من مسودة الاستراتيجية التي سيتم عرضها للدراسة المتعمقة والمستفيضة من قبل أعضاء اللجنة خلال الفترة المقبلة، كما ستخضع لعملية تشاورية واسعة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، حيث ستتم مناقشتها مع هيئة استشارية تضم عددًا من الشخصيات والخبراء في القانون والاقتصاد والسياسات العامة، كما سيتم تنظيم تسع جلسات استماع في القاهرة وبعض المحافظات، للتعرف على آمال وطموحات ومقترحات المجتمع المصري اتصالًا بهذه الاستراتيجية.