شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثى يزف بشرى سارة للمشاهدين فى أولى حلقات واحد من الناس على الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زف الاعلامى د. عمرو الليثى بشرى سارة للمشاهدين خلال أولى حلقات برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، بأن الموسم الجديد من البرنامج به العديد من المفاجآت منها تقديم 20 رحلة عمرة، و120 طرف صناعى و120 كرسي متحرك و60 سماعة أذن، وسيتم تجهيز 24 عروسة يتيمة

وأضاف الليثى وايضا سيتم إجراء 120 عملية جراحية ما بين عيون وقلب مفتوح، وستقوم مؤسسة واحد من الناس بتجهيز 100 عروسة وتقديم 100 مشروع و150 عملية جراحية في مختلف التخصصات و350 حالة صرف علاج و350 حالة صرف معاش شهرى لمدة سنة مع توزيع البطاطين في الشتاء والمواد الغذائية في شهر رمضان، وتم الاتفاق على إجراء 400 عملية في العيون والقلب وتركيب 50 وصلة مياه للقرى المحتاجة وتم الاتفاق مع أحد مراكز التجميل على استقبال 150 حالة من الحالات المحولة من البرنامج مجانا، كما سيتم تقديم 500 كفالة شهرية، كما سيتم علاج حالات علاج الادمان بالمجان والمشردين في الشوارع

واختتم الليثى بأننا نتمنى ان نكون عند حسن ظنكم حتى يستمر برنامج واحد من الناس مستمر في خدمتكم ورعايتكم وتقديم كل المساعدات الانسانية والمادية والصحية والطبية ولنكمل رسالتنا كأكبر بوابة خير على مدار 12 عام