عمرو الليثى يزف بشرى سارة للمشاهدين فى أولى حلقات واحد من الناس على الحياة

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثى يزف بشرى سارة للمشاهدين فى أولى حلقات واحد من الناس على الحياة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زف الاعلامى د. عمرو الليثى بشرى سارة للمشاهدين خلال أولى حلقات برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، بأن الموسم الجديد من البرنامج به العديد من المفاجآت منها تقديم 20 رحلة عمرة، و120 طرف صناعى و120 كرسي متحرك و60 سماعة أذن، وسيتم تجهيز 24 عروسة يتيمة
وأضاف الليثى وايضا سيتم إجراء 120 عملية جراحية ما بين عيون وقلب مفتوح، وستقوم مؤسسة واحد من الناس بتجهيز 100 عروسة وتقديم 100 مشروع و150 عملية جراحية في مختلف التخصصات و350 حالة صرف علاج و350 حالة صرف معاش شهرى لمدة سنة مع توزيع البطاطين في الشتاء والمواد الغذائية في شهر رمضان، وتم الاتفاق على إجراء 400 عملية في العيون والقلب وتركيب 50 وصلة مياه للقرى المحتاجة وتم الاتفاق مع أحد مراكز التجميل على استقبال 150 حالة من الحالات المحولة من البرنامج مجانا، كما سيتم تقديم 500 كفالة شهرية، كما سيتم علاج حالات علاج الادمان بالمجان والمشردين في الشوارع
واختتم الليثى بأننا نتمنى ان نكون عند حسن ظنكم حتى يستمر برنامج واحد من الناس مستمر في خدمتكم ورعايتكم وتقديم كل المساعدات الانسانية والمادية والصحية والطبية ولنكمل رسالتنا كأكبر بوابة خير على مدار 12 عام
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