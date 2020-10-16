شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يفتتح مدرسة القلمون الثانوية المشتركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مدرسة القلمون الثانوية المشتركة، التي جري إنشائها على مساحة ١٠٥٠٠ م٢ بتكلفة ٦.٨ مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة بتطوير وتوصيل الخدمة التعليمية لجميع القرى.

وخلال الافتتاح، تفقد «الزملوط» كافة التجهيزات للاستعداد لاستقبال العام الدراسي، حيث قرر دعم المدرسة بخزانات مياه علوية لضمان توفير مياه الشرب للطلاب طوال الوقت، كما تفقد أعمال التشجير بالمدرسة حيث تم زراعه ٧٠ نخلة وشجرة ضمن مبادرة المدرسة الخضراء.

كما شدد «الزملوط» على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا لحماية الطلاب والمعلمين والجميع.