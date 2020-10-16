شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم كفر الشيخ» تشيد بمدراء مدارس وعاملين وتستبعد وتجازي 4 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمدراء المدارس والعاملين بها الذين تواجدوا، اليوم الجمعة، بمدارسهم، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، كما أشادت بالمشاركة المجتمعية.

وقررت «كشك»، استبعاد مديرة مدرسة سخا الاعدادية للبنين، لعدم وجودها والعاملين بالمدرسة، ولعدم الاستعداد الكامل للعام الدراسي الجديد، ومجازاة 3 مدراء مدارس «الزهور للغات، ومدارس النور»، مقدمة الشكر لمدراء المدارس والعاملين بها خلال جولتها بـ20 مدرسة.

جولة وكيلة وزارة التعليم للمدارس

جولة وكيلة وزارة التعليم للمدارس

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها سعيدة بما شاهدته بالمدارس من تعاون الجميع في الأعمال التي تشهدها المدارس من استعدادات مكثفة، ومشاركة مدراء المدارس والمعلمين للعمال في نظافة المدارس من رفع المخلفات وكنسها، وتطهيرها، ودهان الدسكات، وتعليق الجداول وأسماء الطلاب والطالبات بالفصول.

وناشدت «كشك»، المرشحين لمجلس النواب ومناصريهم بعدم وضع ملصقات على أسوار المدارس لملاحظاتها خلال تفقدها للمدارس تعليق الملصقات الخاصة ببعض المرشحين على الأسوار عقب دهانها وتجميلها، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، حفاظا على المظهر العام للمدارس وأسوارها.