عمرو الليثى يكشف عن قصة إنسانية مؤثرة فى أولى حلقات واحد من الناس على الحياة

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثى يكشف عن قصة إنسانية مؤثرة فى أولى حلقات واحد من الناس على الحياة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامى د. عمرو الليثى ان القصة الإنسانية التي نعرضها اليوم ببرنامج واحد من الناس على الحياة توجع القلب بتفاصيلها الحزينة ومشاعر القسوة، وهي لعم رجب محمد.. 65 سنة كان تاجر معروف وعنده محل في حى السبتية وهو اب لاربع اولاد ( بنتين وولدين ) وانفصل عم رجب عن زوجته وعاش لوحده
وأصيب بعدة أمراض كانت نتيجتها انه حصل له بتر في قدمه وباع كل ما يملكه حتى يصرف على علاجه لكن تخيلوا ان أولاده تخلوا عنه ورفضوا مساعدته حتى بعدما باع شقته وبقى بدون مأوى ولا رعاية وعاش عم رجب في الشارع بدموعه وحسرته على أولاده، حتى تم إنقاذه من الشارع ليسكن بأحد دار المسنين
وقام الليثى بالذهاب بكاميرا واحد من الناس ولقاء عم رجب والذى سيكشف ما وصل اليه جحود الأبناء مع والدهم
يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت من كل أسبوع على شاشة الحياة
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