شكرا لقرائتكم خبر عن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده .. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع: «نبي الرحمة في ذكرى مولده» موضوع خطبة الجمعة القادمة ٢٣ أكتوبر الجاري . وفي هذا الصدد صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن ديننا دين الرحمة، ونبينا نبي الرحمة، فقد أرسله ربه (عز وجل) رحمة للعالمين، للبشر والحجر، فقد عمت رحمته (صلى الله عليه وسلم) الإنسان والحيوان والجماد، فرحمة الإسلام بالحيوان فضلاً عن الإنسان لا نظير لها، فقد رأى (صلى الله عليه وسلم) حُمَّرة وهي: (طائر صغير يشبه العصفور)، نزع عنها فراخها، فقال (صلى الله عليه وسلم): «مَنْ فجعَ هذهِ بولدِها؟ ردوا ولدَها إليها»، ولما صنعوا له (صلى الله عليه وسلم) منبرًا جديدًا وسمع حنين الجذع الذي كان يخطب عليه قبل أن يصنعوا المنبر مسح صلى الله عليه وسلم على الجذع بيده الشريفة فسكن، «فويل للقاسية قلوبهم»، ذلك أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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