شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية إسبانية بين وزيري خارجية البلدين غدًا بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد سامح شكري، وزير الخارجية، غدا السبت، جلسة مباحثات مع أرانشا جونزاليز لايا، وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، وكذلك التوقيع على مذكرة تفاهم ويعقبهما مؤتمر صحفي، بقصر التحرير بالقاهرة.

كانت وزيرة الخارجية الإسبانية قد وصلت للقاهرة مساء اليوم، الجمعة، قادمة على رأس وفد من بيروت في زيارة لمصر تستغرق يومين، تبحث خلالها علاقات التعاون وآخر التطورات والإقليمية والدولية، وكذلك التوتر في شرق البحر المتوسط، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشمل المباحثات المشتركة التي تجريها مع سامح شكري، وزير الخارجية، تطورات الأوضاع في الأزمة الليبية، والجهود التي تبذلها مصر والجهات الدولية للتوصل إلى حل للأزمة الليبية وكذلك المشكلة الفلسطينية والأوضاع في سوريا.

ومن المقرر أن توجه المسؤولة الإسبانية الدعـوة لمصر للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري لاتحاد دول البحر المتوسط الذي سينعقد في برشلونة في 26 و27 نوفمبر المقبل، لإطلاق مشاريع الاتحاد الأوروبي والمشاركة في برامج التعافي الوطني للبلاد الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة.