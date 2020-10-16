شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تبدأ رصف طرق المحليات بـ 13 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير لوزارة النقل أن 5 محافظات قامت بطرح خطتها بالكامل في المرحلة الثانية من المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن عدد المحافظات التي تمت معاينتها بالمجموعة الأولى من الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات شمل 13 محافظة، منها 6 محافظات قامت بطرح خطتها بالكامل، وهي بورسعيد، والمنيا، والوادي الجديد، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، و5 محافظات متبقٍ جزء من الاعتماد لم يتم التعاقد عليه، وتشمل محافظات: القاهرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، إضافة إلى محافظتي الفيوم، وأسيوط.

جدير بالذكر أن المشروع القومي لصرف طرف المحليات يشمل 25 محافظة، بتكلفة 9 مليارات جنيه، وتم البدء في المرحلة بـ13 محافظة، وبدأت الحكومة في طرح المرحلة الثانية.