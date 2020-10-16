شكرا لقرائتكم خبر عن كوادر قيادية للتنمية تطلق مبادرة «إحنا معاك يا سيسي» بالتعاون مع المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جاكلين سعد، سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية، مسؤول العلاقات الخارجية بمؤسسة كوادر قيادية للتنمية بالولايات المتحدة الأمريكية، مبادرة «إحنا معاك يا سيسي» لتوعية المصريين بالخارج والداخل بضرورة مواجهة الإعلام المُعادي للدولة المصرية ومواجهة الشائعات التي تستهدف مصر.

وقالت «جاكلين»، في تصريحات صحفية، إن المبادرة شهدت تفاعلاً كبيراً من جانب المصريين بالخارج ممن داخل كيانات وهيئات ومؤسسات ومن غير المنتمين لتلك المسميات، مشيرة إلى أن جروب المصريين بالخارج على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يشهد تفاعلًا وتأييدًا كبيرًا لتلك المبادرة، لافتة إلى أن مصريين كُثرًا محبين لوطنهم وخير سفراء لها بمختلف دول العالم أرسلوا فيديوهات في مبادرة العلم ومبادرة إحنا معاك يا سيسي للتأكيد على الثوابت المتعلقة بالوقوف بجانب الدولة المصرية، خاصة بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في الندوة التثقيفية التي أقامتها إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، والذي أكد خلاله على ضرورة يقظة ووعي المصريين في الداخل والخارج مما يحاك ضدهم من مؤامرات خاصة من الإعلام المسموم.

يذكر أن الرئيس السيسي أكد خلال تصريحاته أن ما تحقق خلال الـ6 سنوات الماضية يحتاج إلى 20 عامًا لإنجازه.

وأضاف أنه يجب على المصريين أن يعوا حجم التحديات حتى نكون قادرين على تحقيق التنمية المستهدفة.