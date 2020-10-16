شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تنفي التراجع عن تطبيق التعليم الهجين بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التعاليم العالي التراجع عن تطبيق نظام التعليم الهجين بالجامعات خلال العام الجامعي الجديد، وذكرت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، انه تم بالفعل البدء في تطبيق نظام التعليم الهجين بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية حيث يعتمد النظام على الدمج بين الحضور المباشر واستخدام المنصات الالكترونية في اطار الحرص على تقليل الكثافة الطلابية وضمان حسن سير العملية التعليمية في ظل أزمة كورونا.

وأضاف «البيان» انه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كرونا. وان عملية الدخول لاي جامعة على مستوى الجمهورية تتم بشكل طبيعي دون فرض أي رسوم على الطلاب .

وحذرت الوزارة الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف تضليل الطلاب .