شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​​​​سدّد رسوم «الملصق الإلكتروني» «أون لاين» من خلال الموقع الرسمي لبوابة مرور مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكنك الآن سداد رسوم «الملصق الإلكتروني» أون لاين من خلال بوابة مرور مصر، وذلك في ضوء إتاحة خدمات ترخيص المركبات وتجديد الرخص إلكترونيا وتوصيلها لطالبيها.

وتنطبق خدمة سداد رسوم «الملصق الإلكتروني» أون لاين من خلال بوابة مرور مصر، على أنواع التراخيص الملاكي والدراجات النارية فقط، كما يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.

لتسديد رسوم إصدار ملصق إلكتروني اضغط هنـــــــــا

خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكتروني:

- لسداد رسوم إصدار​ ملصق إلكتروني يجب أن تكون رخصة المركبة سارية​​.

- يتم سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني لأنواع التراخيص ملاكي ودراجة نارية فقط.

- يتم سداد الرسوم فقط من خلال البوابة ويتم استلام الملصق والرخصة الجديدة من خلال وحدة تراخيص المرور المختصة.

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ويوجد العديد من المزايا والفوائد التي تتوفر من تركيب «الملصق الإلكتروني» للتعرف عليها اضغط على الرابط التالي:

تعرف على فوائد تركيب «الملصق الإلكترونى» بعد مد المهلة لـ21، اضغط هنــــــــــــا