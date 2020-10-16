شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يلغي قرار الأوقاف بمنع الإعلان عن حالات الوفاة بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلغاء قرار مديرية الأوقاف بالوادي الجديد بحظر استخدام مكبرات الصوت الخاصة بالمساجد في الإعلان عن حالات الوفاة.

وقال المحافظ، في بيان اليوم الجمعة، إنه استجابة لمطالب المواطنين وبالتنسيق بين المحافظة ووزارة الأوقاف، تم إلغاء حظر إعلان حالات الوفاة بالمساجد احترامًا للتقاليد السائدة بالمجتمع الواحاتي، وتأصيلًا لروح الترابط بين أهله.

كانت حالة من الرفض سادت لدى جموع الواحات، نظرا لارتباطهم الشديد بضرورة إعلان حالة الوفاة من خلال مكبرات الصوت بالمساجد لإعلام الأهالي بمواعيد تشييع الجنازات وتوجيه المواطنين لأماكن الدفن وقبول العزاء، وهو القرار الذي تم إلغاؤه استجابة للأهالي.