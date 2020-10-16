شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة طلاب من ١٣ دولة.. ختام المهرجان الرياضي الخامس «لطلبة البعوث الإسلامية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت إدارة رعاية الشباب بقطاع مدن البعوث الإسلامية، حفل تكريم للطلاب المتفوقين في المسابقات الرياضية وذلك ضمن فعاليات «المهرجان الرياضي الخامس» لطلبة البعوث الإسلامية البعوث الإسلامية، والذي استمرت فعالياته لمدة ١٠ أيام بمدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، وذلك بحضور أحمد معبد، رئيس الإدارة المركزية لمدن البعوث الإسلامية، والعميد محمود صبيحة، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر، والدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام منطقة الوعظ بالإسكندرية، وبعض من قيادات الأزهر وقيادات محافظة الإسكندرية.

وبدأ حفل التكريم بدخول الفرق المشاركة في المهرجان بأعلام دولهم، تلى ذلك عروض استعراضية لبعض الفرق المشاركة، بالإضافة إلى فقرات الإنشاد الديني، وعقب انتهاء فقرات الحفل تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى والطلاب المتميزين في جميع الأنشطة الرياضية، والتي شملت المنافسة في 5 ألعاب رياضية وهي (كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة السرعة، وتنس الطاولة) «، وقد فاز بالمركز الأول في لعبة كرة القدم فريق من دولة مالي، وفي كرة السلة فاز بالمركز الأول دولة إندونيسيا، وفي كرة الطائرة فاز بالمركز الأول فريق من دولة أفغانستان، وفي لعبة تنس الطاولة فاز بالمركز الأول فريق من دولة إندونيسيا، وفاز بالمركز الأول في كرة السرعة فريق من دولة جزر القمر

جدير بالذكر أن التصفيات النهائية قد شارك فيها (١١٢) طالب من ١٣ دولة شملت دول: ( السودان- جنوب السودان- أفريقيا الوسطى- مالي- أفغانستان- إندونيسيا- الصومال- اليمن- جزر القمر- إريتريا- فلسطين- تشاد- ميانمار).