شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز « 6 أكتوبر »الجديدة يحذر من بيع الوحدات السكنية المخصصة لأخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر المهندس عادل النجار رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة من قيام مستحقى الشقق السكنية بالإسكان الإجتماعى بالمدينة ببيع الوحدات السكنية لآخرين بموجب عقود أو مما يعرضهم للمساءلة القانونية وسحب الوحدة، مؤكدا أن الجهاز يقوم بشن حملات بصفة دورية على الشقق السكنية للتأكد من قاطنيها بموجب الأوراق الرسمية وفى حالة ثبوت عدم ملكيتها سيتم سحب الشقة وحبس المالك الأصلى لمدة عام طبقا للقانون .

واستعرض«النجار» قصة قيام أحد مالكى إحدى الشقق ببيعها بموجب توكيل بمبلغ 160 ألف جنيه حيث تم تحرير محضر لسحب الشقة وضياع النقود على المشترى وحبس المالك.

كما حذر المهندس نبيل نسيم نائب رئيس الجهاز من تخصيص الوحدة السكنية لغير السكن أو إجراء أي تعديلات داخلية دون موافقة الجهاز أو تخزين أي أغراض أو إقامة عشش للطيور فوق الأسطح وتشويه المنظر الجمالي للمدينة وتحويلها إلى مدينة تضربها العشوائية.