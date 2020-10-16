شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: كل جامعة تحدد الأيام التي يلتزم بها الطلاب بالحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات للعام الجامعى الجديد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أنه تم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات بالأمس، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية لوضع اللمسات النهائية للخطة التي وضعتها الوزارة لمنهجية التعلم والتعليم وهو الهجين.

وأشار إلى أن كل جامعة بناء على عدد الطلاب والسعة الاستيعابية وأعضاء هيئة التدريس تحدد الأيام التي يلتزم بها الطلاب بالحضور، موضحاً أنه بدلا أن ينتهى اليوم الدراسى الساعة الثالثة أصبح للساعة السادسة.

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وذكر أن العام الماضى كان الفصل الدراسى الثانى فصل إلكترونى بجدارة سواء على مستوى الدراسة أو الامتحانات، لافتاً إلى أن ما يحدث هذا الفصل تكرار بشكل أكثر توسعا.