شكرا لقرائتكم خبر عن هل جميع طلاب صفوف النقل يخضعون للامتحانات؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نظام التقييم فى الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى، تكون بناء على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج على النحو التالى:

1- "يفوق التوقعات دائماً": ويرمز له باللون الأزرق.

2- "يلبى التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر.

3- "يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر.

4- "أقل من المتوقع": ويرمز له باللون الأحمر.

وأوضحت الوزارة، أنه فى نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولى الأمر تقريرًا يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منها في ملف الطالب، لافتة إلى أنه فى هذه الصفوف لا توجد امتحانات المعتاد عليها، أما بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانوى العام فلم يتم إلغاء الامتحانات كما هى.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لإلغاء امتحانات سنوات النقل، قائلا: "هذه أول إشاعات العام الدراسي الجديد".

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وتابع الوزير على صفحته الشخصية: تبدأ كل ألوان الاشاعات حتى قبل بدء الدراسة، وارجو زيارة صفحتي الوحيدة أو صفحة الوزارة قبل التساؤل عن صحة اي خبر.

ويبدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 فى المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، ويتم العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي:

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.