شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ هندسة طرق: تحقيق السيولة المرورية شرق القاهرة يوفر في الوقت والوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان، إن الأهداف الأساسية التي تم وضعها في تطوير شبكة الطرق والمحاور شرق القاهرة وخاصة حى مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر، كان الهدف الأساسى منها فك الاختناقات التي كانت موجودة في طريق النصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن تحقيق السيولة يوفر في وقت زمن الانتقال وتوفير استهلاك الوقود وتقليل الأثر السلبى للتلوث البيئي، ويريح أعصاب المواطنين.

وأوضح أستاذ هندسة الطرق بجامعة حلوان، أن ربط أجزاء منطقة شرق القاهرة، تؤدى لخدمة طريق مصر الإسماعيلية، ومصر السويس، وكذلك إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، الخطوات التنفيذية ومعدلات العمل بشبكة المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة امتداد طريق القاهرة / الإسماعيلية، وجسر السويس، والتطوير الشامل لمحيط نادي الشمس ومطار القاهرة، ومحاور وكباري الربط الجديدة مع أحياء مصر الجديدة، ومدينة نصر، والقاهرة الجديدة.