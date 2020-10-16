شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: هناك من يرد إيهام الناس أن مصر بعيدة عن مرجعية الشريعة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن هناك من يريد إيهام الناس أن مصر بلا هوية، مضيفا خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ما زال يغرر بنا أن مصر بعيدة عن مرجعية الشريعة الإسلامية، وأنه ينبغى العودة للشريعة وأن الإسلام هو الحل.
وأكد المفتى، أن هذه المفردات توحى للإنسان البسيط أن الشريعة غائبة عن المجتمع المصرى ومن ثم لا بد من الكفاح ضد الدولة من أجل إعادة المرجعية مرة ثانية.
ولفت المفتى إلى أن التحقيقات التى تجرى مع الشباب الذين يجرون عمليات إرهابية القاسم المشترك فيها اعترافهم بأنهم يجاهدون من أجل تطبيق الشريعة.
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