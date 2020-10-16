شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: هناك علاقة بين الفقه المالكى وبين بعض القوانين الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن سيدة سألت أحد العلماء وقالت له :"أفتنا في المسألة الفلانية، قال لها أقول لكى بكتاب الله ولا من قول الإمام مالك، قالت له أفتنى بكتاب الله ولكن بفهم مالك".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، : "الكتاب الكريم بين أيدينا الآن، ولكى نفهم دلالات الألفاظ والأدلة المعتبرة والسنة النبوية نحتاج إلى عقلية منضبطة، ولا يمكن تحقيق ذلك باجتهادات مختلفة ولكن بأن نأخذ من المدارس المختلفة بما يخدم قضايانا الآن".

وذكر أنه من العسير أن يرجع القاضي الآن لدلالات الألفاظ مباشرة، ولكنان أمام تقنين تنبهت له الدولة المصرية أيام محمد على، فنحن أمام تجربة قانون مدنى طويلة ورائدة وتستحق الدراسة.

وأوضح أن وما يلفت النظر في مجال القانون المدنى، نرى مراجع فرنسية وكأن الأصل فرنسى، وإذا قارنت بين القانون المصرى والفرنسى في مجال القانون المدنى ستلحظ تأثيرا كبيرا للفقه المالكى في مجال التشريع الفرنسي، بشهادة الشيخ مخلوف المنياوى الذى كلف بمقارنة القانون الفرنسي بالفقه المالكى، في النصف الثانى من القرن التاسع عشر.

Advertisements

وأشار إلى أنه إذا قارنا بين مصر وفرنسا في القانون المدنى سنلحظ تأثر القانون المدنى الفرنسي بالفقه المالكى.

ولفت إلى أن كل من ينادى بتطبيق الشريعة الإسلامية يرى أن الحقوق غير مطبقة، واختزل الشريعة في قضية تطبيق الحدود، موضحا أن هناك جرائم وقتية تتطلب إعمال العقل فيطبق العقاب حسب الوقت، كما أن التدرج وإعطاء السلطة التقديرية للقاضى هي مساحة لضبط القانون وتطبيقه.