شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور: العام الدراسى الجديد سيكون الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، استعداد الوزارة للعام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فى المدارس، مضيفا أنه رغم كل المخاوف المتواجدة عند المواطنين فقد يكون العام الدراسى الجديد من أفضل السنوات الدراسية.

وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مانشيت" الذى تقدمة الإعلامية رانيا هاشم على قناة إكسترا نيوز: نطمئن الطلبة وأولياء الأمور، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت برامج تليفزيونية لخدمة العملية التعليمية، مضيفا:"سيكون هناك ثلاثة قنوات تليفزيونية ستبدأ من يوم الأحد وستقوم بتقديم المواد العلمية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الشهادة الإعدادية"، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان الليلية عن منصات مختلفة اختيارية للتعليم لمن لديه إنترنت، مؤكدا أن كورونا خدمت أولياء الأمور بإيجاد عدة بدائل للتعلم.

وتابع شوقى أن الوزارة ليس لديها السلطة على وضع المناهج أو الامتحان بالمدارس الدولية، مشيرا إلى أن الدبلومة الأمريكية لاقت من الدولة اهتماما كبيرا، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع وزير التعليم العالى لتأجيل تنسيق الدبلومة الأمريكية.

وواصل شوقى قائلا: "إنه لا تغيير فى القصة للمرحلة الابتدائية والاعدادية"، مضيفا أن القصة للاطلاع ولم نقول إنه تم إلغاؤها، مؤكدا أنه لن يتحدث عن مشكلة المصروفات قبل بداية شهر يناير حتى إيجاد حل لأنها ليست من اختصاص وزارة التربية والتعليم .