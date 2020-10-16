شكرا لقرائتكم خبر عن "ايناكتس جامعة القاهرة".. طلاب يعيدون تدوير "المخلفات الإلكترونية" للاستفادة منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الرحمن حسن عضو بمشروع إيناكتس جامعة القاهرة، إن مصر ثاني أكثر دولة منتجة للمخلفات الإلكترونية، وهناك أضرار بالغة من تلك المخلفات، وكانت تمثل مشكلة كبيرة، وكان لابد من إعادة تدوير تلك المخلفات للتخلص من أضرارها بالإضافة إلى الاستفادة منها.

وقالت سارة خلف الله عضو بالفريق خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع على قناة dmc: "حاولنا نتواصل مع الناس علشان نقولهم أن المخلفات دي خطر جدا عليكم، وأنتو سايبنها في البيت كديكور أو شكل لكن هي خطر جدا، وعملنالهم محطات علشان نجمع فيها المخلفات دي".

وقالت هنا يونس عضو بالفريق: "معانا 45 طالب شغالين معانا، وقدروا ياخدوا عائد شهري 2600 جنيه، وخصوصا أن طلبة التعليم الفني بتبقى محتاجة كورسات معينة بمبالغ كبيرة وإحنا وفرنالهم ده، وعملنا موقع اسمه فني بلس، وده بيوفر كورسات لطلاب التعليم الفني في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية".