شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينفى أول شائعات العام الدراسى لا صحة لإلغاء امتحانات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لالغاء امتحانات سنوات النقل، موضحا أن هذه أول إشاعات العام الدراسي الجديد



وتابع الوزير على صفحته الشخصية: تبدأ كل ألوان الاشاعات حتى قبل بدء الدراسة، وأرجو زيارة صفحتي الوحيدة أو صفحة الوزارة قبل السؤال عن صحة أى خبر.

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحة فيديو يوضح ويشرح كيفية المذاكرة بأحسن وأفضل الطرق والوسائل التعليمية المختلفة، موضحة أن العام الدراسى الجديد مختلف عن السنوات الماضية ومن ثم شكل الدراسة متخلف هذا العام، موضحة أن أيام الحضور أقل ومن ثم القناة التعليمية أصبحت مدرستنا للتعلم يشاهد الطالب الدرس فى المنزل على القناة التعليمية ويدون أسئلته وملاحظاته ويتم مناقشتها فى المدرسة.

وأوضحت الوزارة ، إن هناك وسائل كثيرة للتعلم منها المكتبة الرقمية وبها شرح وفيديوهات وكتب، ومنصة أدمودو للفصول الافتراضية للتواصل بين المعلم والطالب بسهولة ومكتبة الدروس الإلكترونية وأسال المعلم .

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ويبدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 فى المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، ويتم العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي:

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.