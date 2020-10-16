محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 45 مسجدًا جديدًا على مستوى الجمهورية، في إطار خطتها التاريخية وغير المسبوقة في افتتاح المساجد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م، والتي بلغ عددها 384 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها على نفقة الوزارة أو تحت إشرافها.

وذكرت وزارة الأوقاف- في بيان اليوم- أن المحافظين أشادوا ونوابهم بجهود الوزارة في عمارة المساجد، مؤكدين أن اهتمام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى يرد على الجماعات المتطرفة، وأن الأوقاف تبني المساجد ولا تهدمها، وتهتم بعمارتها ونظافتها، وأنها حققت رقما قياسيا غير مسبوق في بناء المساجد والحفاظ على طهارتها وقدسيتها حتى أصبحت المساجد عنوانا للنظافة والجمال والتحضر والرقي.

وأضافت أن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة "فيروس كورونا المستجد"، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها الوزارة، بما يعكس وعي الشعب المصري الأصيل.

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الأوقاف جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون معها في تنفيذ خطتها لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.

