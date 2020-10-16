"بارد ليلًا".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول يوم دراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود السبت، أول أيام العام الدراسي الجديد 2020/2021 طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، والطقس ليلًا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أيضًا، وجود شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

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ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بمنخفض السودان الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر 1 إلى 3، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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