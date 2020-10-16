حتى 50%.. مصر للطيران تطرح تخفيضات على بعض وجهاتها إلى إفريقيا وأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

طرحت شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، تخفيضات على تذاكر الطيران لأكثر من وجهة، استكمالاً لحملتها الترويجية "مش هنبطل نسافر" تنشيطًا لحركة الطيران، وتشجيعًا لركابها للإقدام على السفر بشكل مستمر.

في ذات السياق، أعلنت الشركة أعلى نسبة تخفيض طرحتها وهي 50% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى أكرا، على درجت رجال الأعمال والدرجة السياحية، ويكون شراء التذاكر متاح على أن يكون السفر حتى 20 أكتوبر الجاري.

كما طرحت الشركة تخفيضًا أخر بنسبة 30% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى جوهانسبرج، على درجتي رجال الأعمال والدرجة السياحية، ليكون شراء التذاكر متاح حتى 6 نوفمبر المقبل على أن يكون السفر حتى 10 ديسمبر المقبل.

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كما قدمت الشركة تخفيضًا بنسبة 25% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى البحرين على درجتي رجال الأعمال والدرجة السياحية، وشراء التذاكر متاح حتى 30 أكتوبر، على أن يكون السفر حتى أول ديسمبر الجاري.

بالإضافة إلى تخفيض أخر بنسبة 20% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى مسقط على درجتي رجال الأعمال والدرجة السياحية، وشراء التذاكر متاح حتى 15 نوفمبر المقبل على أن يكون السفر حتى أول ديسمبر المقبل، وتخفيضًا على رحلاتها من القاهرة إلى باريس يصل إلى 35% على الدرجة السياحية و10% على درجة رجال الأعمال على أن يكون شراء التذاكر حتى 15 نوفمبر والسفر حتى 10 ديسمبر المقبل.

كما طرحت الشركة تخفيضًا أخر بنسبة 15% على الرحلات المتجهة من القاهرة إلى بروكسل على الدرجة السياحية، وشراء التذاكر متاح حتى 15 نوفمبر المقبل على أن يكون السفر حتى 24 ديسمبر المقبل.

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