الحصاد الأسبوعي.. الوزراء يوافق على تعديل شروط الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقريرًا شمل إنفوجرافيك سلط فيه الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 10 حتى 16 أكتوبر 2020، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في تقرير مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أنه تم إصدار عددٍ من القرارات، شملت الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

وفي ضوء ذلك وافق المجلس على إعلان طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و90م2 حسب الطلب الفعلي، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2.

والموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ناحية عرب أبوساعد، التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، في ضوء الاتجاه لإقامة منطقة صناعية بمنطقة عرب أبوساعد بالمحافظة.