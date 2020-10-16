زاهي حواس: مصر بها 124 هرمًا.. واكتشفنا فقط 30% من آثار الفراعنة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إنه انتهى من أوبرا توت عنخ آمون، مضيفًا أنها ستعرض في دار الأوبرا المصرية مارس المقبل.

وأضاف حواس خلال الندوة التي حضرها أمس، في نادي ليونز إيليت: "يجب أن يحب الإنسان عمله حتى يتفوق في إنجازه"، مشيرًا إلى عدم تكيفه في بيئة العمل بمصلحة الآثار التي عين فيها بعد التخرج حتى انتقل للعمل بالحفائر وبدأ يكتسب مهارات من العاملين في مجال التنقيب عن الآثار، ثم حصل على منحة لمدة 7 سنوات للدراسة في أمريكا".

وأشار إلى أن مصر بها 124 هرمًا أعظمها هرم الملك خوفو وتشير كل الأدلة لمصريته، مشيرًا إلى أن إيمان المصريين القدماء بالعالم الآخر هو سبب براعتهم في كل المجالات وخاصة بناء الأهرامات، التي كانت المشروع القومي للمصريين.

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ونفى حواس وجود الزئبق الأحمر في المقابر الذي يعتقد البعض، أنه يجلب ثروات عديدة له ويشفيه من الأمراض، مضيفًا: "تم اكتشاف 30% فقط من آثار مصر، وأن النسبة الباقية مازالت أسرارها كامنة في باطن الأرض".

وأكد أنه حتى عام 1983 كان يتم خروج الآثار المصرية من مصر بشكل قانوني، حيث كان من المسموح للبعثات الأثرية الحصول على نصف ما تكتشفه، ولكن بعد ذلك نشطت عمليات التهريب غير القانونية، ولذلك فإننا نرى الآثار المصرية في كل مكان في العالم.

وأوضح حواس أنه بصدد تجهيز فريق من المثقفين للمطالبة برجوع رأس نفرتيتي لمصر.​